Илон Маск представил духи с запахом жженых волос

Американский миллиардер Илон Маск представил авторский парфюм Burnt Hair («Жженые волосы») под собственным брендом The Boring Company. Об этом он сообщил на странице в Twitter.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Известно, что красный флакон духов с запахом жженых волос доступен к покупке на сайте марки за 100 долларов (6417 рублей). По словам создателя продукта, на данный момент продано уже 10 тысяч единиц указанного товара.

«С таким именем как у меня попадание в парфюмерный бизнес было неизбежным. Почему я вообще так долго сопротивлялся?» — написал основатель компаний Tesla и SpaceX на странице в соцсети.