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1 час назад

Сколько стоит самая дорогая тиара Елизаветы II

РИА "ФедералПресс"

Королева Елизавета II владела большой коллекцией драгоценностей. Самыми впечатляющими экспонатами коллекции считаются тиары. Рассказываем об этом виде украшений Ее Величества.

Сколько стоит самая дорогая тиара Елизаветы II
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В тиарах Ее Величества на государственных мероприятиях появлялись принцесса Анна, принцесса Диана, герцогиня Кембриджская», – пишет Marie Claire.

Также взять королевскую тиару можно было на бракосочетание. Этой возможностью воспользовались почти все женщины монаршей семьи.

Сама Елизавета предпочитала надевать тиары во время государственных визитов. Особенно ей нравилось украшение, доставшееся от королевы Марии. У королевы была довольно обширная коллекция тиар, но точной цифры никто не знает. По некоторым данным, их было около 40 штук.

Считается, что больше всего Елизавета ценила Владимирскую тиару. Она изготовлена еще в 1874 году, но при этом не является самой дорогой в коллекции.

Наиболее высокой стоимостью обладает Гравильская изумрудная тиара «Кокошник». Самый крупный драгоценный камень в ней весит 93,7 карата. Подобная ей драгоценность будет стоит в пределах 5–10 миллионов фунтов стерлингов.

Вещи,Елизавета Королева,
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