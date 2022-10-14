Письмо-подделка помогло подтвердить авторство книги Галилео Галилея

Ранее неопубликованные заметки Галилея, которые были проверены после обнаружения подделки, указывают на то, что он был истинным автором трактата под названием «Considerazioni Astronomiche di Alimberto Mauri» — «Астрономические соображения Алимберто Маури», — который вышел в 1604, сообщили в Венецианском университете Ка-Фоскари (Италия).

Фото: Телеканал «Наука» Телеканал «Наука»

Ученые подозревали, что Галилей мог быть автором работы, хотя она была подписана псевдонимом Алимберто Маури. В то время писать под псевдонимом было обычной практикой. Известно, что Галилей публиковался и под другими именами, но его авторство «Considerazioni Astronomiche» до сих пор не было подтверждено.

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«Это большой трактат, он написан одним из самых блестящих умов западной науки», — прокомментировал Live Science автор открытия Маттео Косчи.

Трактат был опубликован всего за несколько лет до знаменитой работы Галилея «Sidereus Nuncius» (по-итальянски «Звездный вестник»), где описывались его прорывные наблюдения Луны, Земли и четырех спутников Юпитера.

«Можно рассматривать трактат как приквел к "Sidereus Nuncius", поворотной работы, изменившей историю астрономии и науки в целом. Для таких историков философии, как я, это настоящее сокровище», — сказал Косчи.

Утверждение авторства «Considerazioni Astronomiche» за Галилеем связано с признанием приписываемого Галилею письма, хранящегося в библиотеке Мичиганского университета, подделкой. Водяные знаки на бумаге показали, что она была сделана более чем через 100 лет после смерти Галилея. Вероятно, подделка была создана плодовитым итальянским фальсификатором Тобиа Никотрой где-то в 1920-х или 1930-х годах. Письмо было приобретено на аукционе в 1934 г. и передано в дар Мичиганскому университету в 1938 г.

Расследование также показало, что два письма, использованные для подтверждения подлинности рукописи, также были подделками, опять же, вероятно, написанными Никотрой. А поскольку в одном из писем также утверждалось, что Галилей написал «Considerazioni Astronomiche», эта атрибуция тоже вызывала подозрения.

Галилей так и не признался, что написал трактат, и до сих пор единственным доказательством было поддельное письмо. Но недавно Косчи обнаружил в библиотеке Флоренции неопубликованную запись, точно написанную Галилеем. Там великий астроном перечислил несколько мест, где итальянский ученый Людовико делле Коломбе критиковал его идеи. Среди них Галилей отметил «Considerazioni Astronomiche di Alimberto Mauri», показывая себя лично оскорбленным.

Делле Коломбе опубликовал трактат, в котором утверждалось, что «новая звезда», увиденная в 1604 году (на самом деле это был взрыв сверхновой) вовсе не была новой, ее до этого просто не замечали. Эти идеи соответствовали главенствовавшим аристотелевским теориям, в которых утверждалось, что Солнце, планеты и звезды неподвижны и неизменны.

Галилей, писавший под псевдонимом «Алимберто Маури», предположил, что «новая звезда» была новой на самом деле — вызов устоявшейся точке зрения. Он также представил несколько других радикальных для того времени идей, например, что на Луне могут быть горы.

Галилей написал «Considerazioni Astronomiche», когда преподавал в Падуанском университете, в городе на севере Италии, которым тогда управляла Венецианская республика. Трактат мог быть попыткой Галилея найти покровительство в Риме, поскольку был посвящен папскому казначею.