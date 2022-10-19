В Москве за час продали главные символы метрополитена

В столице были выставлены на продажу последние 18 красных букв «М», которые когда-то указывали гражданам путь к станциям метрополитена. За долгие годы они стали визитной карточкой перевозчика и всего города. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Это последняя остававшаяся в наличии партия букв «М». Их оставалось всего 18 и желающим их приобрести пришлось поторопиться. Предыдущая партия была распродана всего за три часа.