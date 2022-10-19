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1 час назад

В Москве за час продали главные символы метрополитена

Вести Подмосковья

В столице были выставлены на продажу последние 18 красных букв «М», которые когда-то указывали гражданам путь к станциям метрополитена. За долгие годы они стали визитной карточкой перевозчика и всего города. Об этом сообщает ТАСС.

В Москве за час продали главные символы метрополитена
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Это последняя остававшаяся в наличии партия букв «М». Их оставалось всего 18 и желающим их приобрести пришлось поторопиться. Предыдущая партия была распродана всего за три часа.

В этот раз рекорд был побит. Последние 18 знаков «М» куплены всего за 52 минуты. Продавались знаки в интернет-магазине метрополитена Москвы. После оплаты их можно забрать в сувенирном магазине на станции «Маяковская».

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