Россияне раскрыли хранящиеся на «особый случай» дорогие вещи

В ходе опроса выяснилось, что 64 процента россиян достают свои лучшие вещи только для исключительных событий. При этом 36 процентов респондентов использовали их только один раз в жизни, а 28 процентов признались, что «особый случай» у них еще не наступил. Также известно, что каждому третьем россиянину родители хотя бы раз говорили: «Не трогай, это для гостей!», а каждый четвертый опрошенный до сих пор достает особенные вещи только при гостях. Кроме того, 21 процент опрошенных берегут ценности для своего юбилея, 17 процентов — достают их на каждый семейный праздник, и столько же — на каждый Новый год.