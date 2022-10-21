Британец придумал устройство, которое не позволяет кошке будить его по ночам

Однажды Мартин Росински, хозяин одного очень активного котика из Англии, окончательно устал от того, что питомец будит его каждую ночь дарами со своей ночной охоты. Чтобы решить проблему, он изобрёл кошачью заслонку на основе искусственного интеллекта, которая не позволяет животному приносить домой добычу.

Фото: Petstory Petstory

Раньше питомец Мартина будил хозяев буквально каждую ночь, гордо клал на кровать очередной подарок и громко мяукал. Его личный рекорд — сразу 4 сюрприза за ночь. А иногда котик приносил “трофеи” прямо посреди дня и уютно устраивал их у ног хозяев, ожидая благодарности.

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Конечно, не каждый человек может оценить такое выражение любви от питомца. Особенно, учитывая, что после него придётся тщательно убираться.

Устав от бессонницы и тщетных попыток спасти жертв Джинкса — так зовут кота, — 37-летний инженер решил применить свои знания с пользой и найти им практическое решение.

Мартин придумал, как помешать коту проникать в дом с добычей. В качестве прототипа он создал кошачью заслонку. Мартин также установил камеру и разработал особое программное обеспечение для искусственного интеллекта, которое определяет, несёт ли котик что-то в дом. Если добыча обнаружена, кошачья заслонка временно закрывается, а на телефон хозяина отправляется уведомление вместе с фотографией предмета.

Мартин говорит, что за год использования устройства он избавил себя и свою жену Мишель от получения “подарков” 42 раза!

за год использования устройства Мартин избавил себя и свою жену от получения “подарков” 42 раза

Затем Мартин модифицировал заслонку, установив камеру и более продвинутое ПО, которое анализирует, что именно кот несёт в дом. Убедившись, что всё работает нормально, Мартин передал проект в профессиональную разработку, чтобы и другие котородители могли пользоваться его изобретением.

В приложении запланирован очень забавный интерфейс. Когда камера определяет, что кот несёт в дом жертву, система выдаёт сообщение: “Замечена контрабанда”. А в уведомлении, которое приходит хозяину на телефон, шутливо говорится: “Замечена попытка доставки мыши”.

Мартин и его команда рассчитывают провести полноценный релиз первой версии приложения и заслонки в середине 2023 года. Ждём, когда такое устройство появится в России!