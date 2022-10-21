Жена президента Мексики увидела в куртке оскорбление целого народа

«Привет, Ральф! Мы уже поняли, что тебе очень нравится мексиканский дизайн. Однако, копируя его, ты совершаешь плагиат, а он, как ты знаешь, незаконен и аморален. По крайней мере, признай это. Все же надеюсь, что ты отправишь компенсацию сообществам, которые делают эту работу с любовью, а не ради прибыли в миллион долларов», — высказалась супруга лидера страны в соцсети.