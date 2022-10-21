Британская студентка создала поедающую мусор роборыбу

Студентка британского Университета Суррея Элеанор Макинтош представила робота-рыбу с подвижным ртом, способную собирать мусор и фильтровать воду в водоемах. Об этом сообщает портал New Atlas. Длина роборыбы составляет 50 см. Она светится в темноте, а внутри ее рта расположена специальная сетка, которая пропускает воду, но задерживает мусор. Робот имеет встроенный фонарик, а также оснащен датчиками для измерения мутности уровня подводного освещения. Пока робот работает только через провод, но в будущем планируется оснастить его системой дистанционного управления, а также системой камер. "Загрязнение воды, особенно пластиком, является огромной проблемой. Страдает не только океан, но и реки, ручьи, озера и пруды. У этой проблемы нет универсального решения. В основе моей разработки лежит именно универсальность… Рыбы адаптированы к окружающей их среде, а жабры — это невероятный природный механизм, который создан для фильтрации кислорода в кровотоке. Я взяла их за основу, создав фильтр для микропластика", — заявила Макинтош. Ранее компания Clone Robotics показала роботизированную руку, у которой имеются искусственные мышцы и синтетическая кожа, чтобы быть максимальной похожей на человеческую.