Иностранцы рассекретили волшебные свойства русского супа

Иностранцы опубликовали статью, в которой рассказали, какими блюдами спасаются в разных странах при болезни. Там же "рассекречены" свойства русского супа.

Фото: СОВА СОВА

В каждой стране - свои "причуды" при болезни, уверяет греческий портал Pronews.gr. Иностранные журналисты уверены, что в России при плохом самочувствии люди буквально бегут варить борщ. Якобы именно это блюдо может избавить от любых болячек.

Во-первых, свекольный суп обогащен витамином С. Во-вторых, борщ может смело похвастаться большим содержанием клетчатки, магния и калия.