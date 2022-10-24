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3 часа назад

Иностранцы рассекретили волшебные свойства русского супа

СОВА

Иностранцы опубликовали статью, в которой рассказали, какими блюдами спасаются в разных странах при болезни. Там же "рассекречены" свойства русского супа.

Иностранцы рассекретили волшебные свойства русского супа
Фото: СОВАСОВА

В каждой стране - свои "причуды" при болезни, уверяет греческий портал Pronews.gr. Иностранные журналисты уверены, что в России при плохом самочувствии люди буквально бегут варить борщ. Якобы именно это блюдо может избавить от любых болячек.

Во-первых, свекольный суп обогащен витамином С. Во-вторых, борщ может смело похвастаться большим содержанием клетчатки, магния и калия.

В статье сказано, что в США при простуде едят куриный суп с лапшой и овощами. Китайцы предпочитают традиционный суп с лапшой, мясом, яйцом-пашот и овощами. В Сингапуре любят спасаться похлебкой из рисовой каши и рыбы с добавлением имбиря, соевого соуса и перца. А норвежцы свято верят в целебные свойства крем-супа из цветной капусты, пишет "РГ".

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