Иностранцы рассекретили волшебные свойства русского супа

Иностранцы опубликовали статью, в которой рассказали, какими блюдами спасаются в разных странах при болезни. Там же "рассекречены" свойства русского супа.
В каждой стране - свои "причуды" при болезни, уверяет греческий портал Pronews.gr. Иностранные журналисты уверены, что в России при плохом самочувствии люди буквально бегут варить борщ. Якобы именно это блюдо может избавить от любых болячек.
Во-первых, свекольный суп обогащен витамином С. Во-вторых, борщ может смело похвастаться большим содержанием клетчатки, магния и калия.
В статье сказано, что в США при простуде едят куриный суп с лапшой и овощами. Китайцы предпочитают традиционный суп с лапшой, мясом, яйцом-пашот и овощами. В Сингапуре любят спасаться похлебкой из рисовой каши и рыбы с добавлением имбиря, соевого соуса и перца. А норвежцы свято верят в целебные свойства крем-супа из цветной капусты, пишет "РГ".