Что такое Камень судьбы и зачем он Карлу III

Коронация нового короля Великобритании Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Старший сын и наследник Елизаветы II уже дал понять, что планирует провести ее без особенного размаха и расходов. Карл также решил отказаться от ряда традиций, однако без одного таинственного артефакта английских королей церемония все-таки не обойдется. Зачем организовали доставку ко двору Скунского камня (или Камня судьбы), читайте в материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

Скунский камень веками был частью трона Вестминстерского аббатства. Монархи Англии, а затем Великобритании восседали на троне во время церемоний коронации, а камень служил символом власти монархии. Артефакт представляет собой отесанный кусок песчаника более полуметра в длину, с железным кольцом на каждой стороне и несколькими крестами, грубо выгравированными на поверхности.

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О происхождении камня не известно ничего определенного. В средневековой литературе его нередко отождествляли с камнем Иакова. По другой версии, этот артефакт использовался в качестве алтаря во время миссионерских путешествий Святого Колумбы (ирландский святой). Однако точно зафиксировано, что 1296 году этот древний символ шотландской монархии был захвачен королем Англии Эдуардом I.

По его приказу был построен деревянный трон под названием Коронационное кресло, а Камень судьбы разместили под его сидением. Именно этот трон использовался во всех церемониях коронации последующих монархов Англии, а затем и Великобритании, включая покойную королеву Елизавету II.

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В 1950 году четверо студентов-шотландцев из университета Глазго выкрали Камень из Вестминстера. Им удалось скрыться, но священную реликвию они испортили — тяжеленный булыжник упал на каменный пол, у него откололся угол. Однако похитителям все-таки удалось перевезти ценный артефакт на территорию Шотландии и спрятать в одном из аббатств. Там его и нашли через три месяца после похищения — злоумышленники анонимно сообщили полиции о местонахождении Скунского камня.

В 1996 году королева Елизавета II добровольно вернула камень в Эдинбург. Шотландцы бурно приветствовали возвращение артефакта. Теперь же шотландские власти сделали ответный жест доброй воли: они одолжат Камень судьбы для коронации Карла III. Монарх-наследник получит возможность сесть на престол, не нарушая одну из древних традиций предков. После церемонии священная реликвия вернется обратно в Эдинбург.