Часто ловите себя на том, что вот уже час сидите в телефоне? Психологи объяснили привычку постоянно обновлять ленту новостей синдромом FoMO (от английского «fear of missing out»), или синдромом БПИ — боязни пропустить интересное. Состояние описывают как страх пропустить что-то важное. Из-за этого человек постоянно лезет проверять в социальных сетях, как живут другие люди. Сейчас синдромом охвачены от 40% до 60% населения планеты, уверены специалисты.

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Выяснилось, почему мы постоянно пялимся в экраны смартфонов

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Доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Юлия Надёхина рассказала «Ленте.ру», что для человека, страдающего FoMO, важно не только просматривать социально значимую информацию, но и уделять внимание различным мелочам — из-за непреодолимого, порой болезненного, чувства тревоги.

Истоки синдрома FoMO связаны с желанием жить интересно и насыщенно, а для этого свою унылую жизнь нужно постоянно сравнивать с тем, чем занимаются другие люди. Специалист отметила, что даже до появления интернета и социальных сетей люди тоже были подвержены этому синдрому.

«Друзья поехали в кино или на каток, они весело проводят время, а я остался дома. Я сам этого хотел, но где при этом мое веселье? В следующий раз я поеду с друзьями не потому что хочу, а из-за боязни пропустить интересное», — привела пример Надёхина.

Но сейчас количество страдающих синдромом FоМО растёт, потому что людям стало сложнее общаться в реальности. Это объясняется не только стрессовыми ситуациями, психологическими особенностями, но и нехваткой свободного времени, но и развитием информационно-коммуникационных технологий.

Ещё в этом вопросе большую роль играет страх оказаться в социальной изоляции. Человек не хочет терять друзей, а новые технологии помогают ему оставаться на связи, не выходя из дома.

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«Теперь можно беспрестанно отслеживать новые сообщения в мессенджерах, на форумах, в соцсетях и поддерживать таким образом чувство единения с друзьями. Очень часто при этом происходит подмена реальности. В интернете ты проживаешь более интересную и насыщенную жизнь, ведь людям свойственно хвастаться, выставлять лучшую сторону жизни напоказ, а зачастую ещё и сильно приукрашенную», — поделилась специалист.

Как же быть

По словам Надёхиной, чтобы противостоять синдрому FoMO, не нужно выкидывать телефон и удаляться из всех соцсетей. Вместо этого следует проживать полноценную жизнь в реальности и ограничить время, проведенное у экранов смартфона и компьютера.