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3 часа назад

Скандальные мемуары принца Гарри увидят свет в январе 2023 года

Мира Маркина

Издательство-дистрибьютор книги герцога Сассекского Гарри назначило новую дату выхода мемуаров британского принца. Соответствующая новость появилась на сайте компании.

Названа дата выхода скандальных мемуаров принца Гарри
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мемуары Гарри под названием Spare, что в переводе означает “запасной”, увидят свет уже 10 января 2023 года. В названии отражена одна из ключевых мыслей книги. А именно то, что Гарри – не прямой наследник престола. Он может претендовать на власть только после старшего брата Уильяма.

В аннотации к книге отмечено, что для Гарри этот релиза очень важен. Мемуары полны “понимания, откровения, самоанализа и с трудом завоеванной мудрости о вечной силе любви над горем”.

Напомним, члены британской королевской семьи обеспокоены выходом этой книги. Релиз был отложен в связи с кончиной Елизаветы II.

Их освистали: почему все против Меган Маркл и принца Гарри

Принц Гарри заявил, что часть вырученных от продажи Spare средств передаст британским благотворительным организациям.

Ранее мы писали, как Меган Маркл шантажировала будущего мужа в начале отношений.

Вещи,принц Гарри,Елизавета II,
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