Названа дата выхода скандальных мемуаров принца Гарри

Издательство-дистрибьютор книги герцога Сассекского Гарри назначило новую дату выхода мемуаров британского принца. Соответствующая новость появилась на сайте компании.
Мемуары Гарри под названием Spare, что в переводе означает “запасной”, увидят свет уже 10 января 2023 года. В названии отражена одна из ключевых мыслей книги. А именно то, что Гарри – не прямой наследник престола. Он может претендовать на власть только после старшего брата Уильяма.
В аннотации к книге отмечено, что для Гарри этот релиза очень важен. Мемуары полны “понимания, откровения, самоанализа и с трудом завоеванной мудрости о вечной силе любви над горем”.
Напомним, члены британской королевской семьи обеспокоены выходом этой книги. Релиз был отложен в связи с кончиной Елизаветы II.
Принц Гарри заявил, что часть вырученных от продажи Spare средств передаст британским благотворительным организациям.
Ранее мы писали, как Меган Маркл шантажировала будущего мужа в начале отношений.