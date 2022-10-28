Названа дата выхода скандальных мемуаров принца Гарри

Мемуары Гарри под названием Spare, что в переводе означает “запасной”, увидят свет уже 10 января 2023 года. В названии отражена одна из ключевых мыслей книги. А именно то, что Гарри – не прямой наследник престола. Он может претендовать на власть только после старшего брата Уильяма.