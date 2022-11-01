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50 минут назад

В Греции вернули в музей украденные картины Пикассо и Мондриана

ИА «Сусанин»иещё 1

В Национальную художественную галерею Афин вернули пропавшие больше 10 лет назад картины Пабло Пикассо «Голова женщины» и Пита Мондриана «Ветряная мельница». Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на греческий портал Lykavitos.

В музей Греции вернули украденные картины Пикассо и Мондриана
Фото: ИА «Сусанин»ИА «Сусанин»

Произведения Пикассо и Мондриана были похищены из музея в январе 2012 года. Кроме указанных работ, исчез рисунок на бумаге Гульельмо Качча на евангельские темы. Его судьба до сих пор неизвестна. Что же касается картин — их нашли в 2021 году в тайнике в ущелье около греческого города Кератея, но в галерею полиция вернула полотна лишь недавно.

«Голову женщины» Пабло Пикассо написал в 1939 году и через 10 лет передал афинскому музею. «Ветряная мельница» была создана Мондрианом в 1905 году. Спустя более чем полвека, в 1963 году, ее выкупили у коллекционера Александроса Паппаса и подарили галерее.

Задержанный по подозрению в краже злоумышленник заявил, что пошел на преступление «из любви к искусству».

Вещи,Пит Мондриан,Пабло Пикассо,
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