В музей Греции вернули украденные картины Пикассо и Мондриана

В Национальную художественную галерею Афин вернули пропавшие больше 10 лет назад картины Пабло Пикассо «Голова женщины» и Пита Мондриана «Ветряная мельница». Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на греческий портал Lykavitos.

Фото: ИА «Сусанин» ИА «Сусанин»

Произведения Пикассо и Мондриана были похищены из музея в январе 2012 года. Кроме указанных работ, исчез рисунок на бумаге Гульельмо Качча на евангельские темы. Его судьба до сих пор неизвестна. Что же касается картин — их нашли в 2021 году в тайнике в ущелье около греческого города Кератея, но в галерею полиция вернула полотна лишь недавно.

«Голову женщины» Пабло Пикассо написал в 1939 году и через 10 лет передал афинскому музею. «Ветряная мельница» была создана Мондрианом в 1905 году. Спустя более чем полвека, в 1963 году, ее выкупили у коллекционера Александроса Паппаса и подарили галерее.