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14 минут назад

Музеи спорят из-за подлинности картин перед выставкой Вермеера

Газета.Ru

Рейксмузеум представит "Девушку с флейтой" на выставке, несмотря на то, что Национальная художественная галерея в Вашингтоне заявила, что это имитация.

Музеи спорят из-за подлинности картин перед выставкой Вермеера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

От личности молодой женщины на самой известной картине Иоганна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" до используемых им техник — многие вещи о голландском мастере остаются загадкой. Отсутствие четких данных о жизни и творчестве Делфтского Сфинкса, как его называли, вызвало противоречия — и, возможно, даже некоторую межинституциональную напряженность, в преддверии того, что считается самой большой из когда-либо существовавших выставок его картин в амстердамском Рейксмузеуме в феврале следующего года. Об этом пишет The Guardian.

"Девушка с флейтой" — произведение, авторство которого Вермееру долгое время подвергалось сомнению и которое теперь является причиной своего рода трансатлантического противостояния разных музеев.

Вашингтонская галерея в прошлом месяце объявила, что микроскопический анализ пигмента и передовые технологии визуализации убедили ее в том, что картина, одна из двух, приписываемых Вермееру на деревянных панелях, не является подлинной. Якобы в наслоении пигментов на картине были обнаружены контрольные признаки, которые указывали на то, что это была хорошая, но в конечном итоге неудачная имитация работы голландского художника 17-го века.

Однако Рейксмузеум, опираясь на свои, возможно, еще более масштабные исследования Вермеера, отрицает эту версию. Нидерландский национальный музей считает, что картина является оригинальной, одной из 35 или 36 сохранившихся работ.

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