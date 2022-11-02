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4 часа назад

Верка Сердючка выставила на аукцион Rolls-Royce, на котором ездил Фредди Меркьюри

Газета.Ru

Украинская певица Верка Сердючка выставила на продажу свой автомобиль Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года, на котором ездил Фредди Меркьюри. Соответствующее объявление появилось на сайте британского аукционного дома Sotheby's.

Верка Сердючка выставила на аукцион Rolls-Royce Фредди Меркьюри
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Торги по продаже уникального автомобиля состоятся 5 ноября. Первоначальная цена — 3,5 млн руб.

Меркьюри приобрел автомобиль в 1979 году. Сам артист за рулем не сидел и предпочитал пользоваться услугами водителя. После смерти фронтмена группы Queen машина перешла по наследству его сестре, а затем была продана.

В 2013 году автомобиль приобрела Сердючка (настоящее имя — Андрей Данилко). Артист не смог ввезти автомобиль на Украину из-за проблем с таможенным оформлением.

Вещи,Андрей Данилко,
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