Верка Сердючка выставила на аукцион Rolls-Royce Фредди Меркьюри

Украинская певица Верка Сердючка выставила на продажу свой автомобиль Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года, на котором ездил Фредди Меркьюри. Соответствующее объявление появилось на сайте британского аукционного дома Sotheby's.

Меркьюри приобрел автомобиль в 1979 году. Сам артист за рулем не сидел и предпочитал пользоваться услугами водителя. После смерти фронтмена группы Queen машина перешла по наследству его сестре, а затем была продана.