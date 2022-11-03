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3 часа назад

Слепок левой руки принцессы Дианы с обручальным кольцом выставлен на аукцион

Газета.Ru

В Великобритании пройдет аукцион, на который будет выставлен слепок левой руки принцессы Дианы с отпечатком обручального кольца на безымянном пальце. Об этом сообщает Daily Mail.

Слепок руки принцессы Дианы продадут за £40 000
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Гипсовая работа будет продана на торгах аукционного дома Reeman Dansie в городе Колчестере, графство Эссекс, которые состоятся 8-9 ноября. Слепок был создан в 1985 году скульптором Оскаром Неманом и хранился у его ассистентки Карин Черчилль.

«Считается, что это уникальный слепок руки принцессы Дианы, сделанный вручную при ее жизни, с ее разрешения и в очевидном сотрудничестве с ней, вследствие чего он является особой ценностью и редкостью», — говорится в описании лота.

Тщательно проработанный слепок составляет 24 см в высоту. Скульптор изготовил его в студии Сент-Джеймсского дворца во время работы над бюстом принцессы Дианы незадолго до своей смерти в 1985-м.

Ожидается. что цена слепка достигнет £40 000.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон почтила память принцессы Дианы во время визита в Уэльс.

Вещи,Кейт Миддлтон,
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