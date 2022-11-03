Уникальная находка раскрыла тайну эволюции

Исключительно хорошо сохранившаяся окаменелость, обнаруженная в провинции Юньнань в Китае, позволила палеонтологам разгадать многовековую загадку эволюции жизни на Земле, раскрыв, как выглядели первые животные со скелетами. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the Royal Society B, о них рассказали в Оксфордском университете (Великобритания).

Первые животные с твердым скелетом внезапно появляются в летописи окаменелостей около 550-520 миллионов лет назад во время Кембрийского взрыва. Многие из них представляют собой простые полые трубки длиной от нескольких миллиметров до многих сантиметров. Однако, как на самом деле выглядели эти животные, было почти неизвестно, потому что от них не сохранились мягкие ткани.

Новая находка окаменелостей возрастом 514 миллионов лет — это целых четыре экземпляра Gangtoucunia aspera с неповрежденными мягкими тканями, включая кишечник и ротовой аппарат.

Оказывается, у этого вида был рот, окаймленный кольцом гладких неразветвленных щупалец длиной около 5 мм. Вполне вероятно, они использовались, чтобы ужалить и поймать добычу, например, мелких членистоногих. Окаменелости также показывают, что у Gangtoucunia была кишка, открытая только с одного конца (то есть животное испражнялось оттуда же, куда ело), разделенная на внутренние полости, которые заполняли трубку по всей длине. С внешней стороны Gangtoucunia была гладкой, она жила, прикрепившись к поверхности.