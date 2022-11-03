Фото Елизаветы II, чинящей автомобиль во время войны, выставлены на аукцион

Порой в руках журналистов и частных коллекционеров оказываются снимки, которые подсвечивают те стороны жизни королевской семьи, которые прежде оставались незамеченными. Так, на один из британских аукционов с многовековой историей — Reeman Dansie был выставлен лот с ранее никогда не публиковавшимися фотографиями почившей недавно королевы Елизаветы II.

Фото: Mainstyle Mainstyle

На одном из снимков мать короля Карла III, которая тогда была ещё принцессой, а не королевой, возится под капотом военного автомобиля, будучи одетой в рабочий комбинезон. Вместе с ним потенциальный покупатель получит ещё шесть фотографий с другими девушками-механиками, сделанными во время её службы в армии. В феврале 1945 года принцесса Елизавета по собственной инициативе вступила в женский отряд самообороны, чтобы пройти подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля. Её военная служба продолжалась пять месяцев и принесла ей звание лейтенанта.