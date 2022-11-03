Фото Елизаветы II, чинящей автомобиль во время войны, выставлены на аукцион

Порой в руках журналистов и частных коллекционеров оказываются снимки, которые подсвечивают те стороны жизни королевской семьи, которые прежде оставались незамеченными. Так, на один из британских аукционов с многовековой историей — Reeman Dansie был выставлен лот с ранее никогда не публиковавшимися фотографиями почившей недавно королевы Елизаветы II.
На одном из снимков мать короля Карла III, которая тогда была ещё принцессой, а не королевой, возится под капотом военного автомобиля, будучи одетой в рабочий комбинезон. Вместе с ним потенциальный покупатель получит ещё шесть фотографий с другими девушками-механиками, сделанными во время её службы в армии. В феврале 1945 года принцесса Елизавета по собственной инициативе вступила в женский отряд самообороны, чтобы пройти подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля. Её военная служба продолжалась пять месяцев и принесла ей звание лейтенанта.
Как оказалось, эти снимки хранились у женщины-майора Вайолет Уэлсли, которая была инструктором по вождению у будущей королевы. В 1971 года Вайолет умерла, но дала своей дочери строгие указания не продавать и никому не показывать эти фото до смерти королевы Елизаветы II, дабы не оскорблять этим Ее Величество. Сейчас стартовая цена набора фотографий составляет от $ 1.140 до $ 2.280 примерно. Но аукционисты уже с уверенностью заявляют, что она точно вырастет в сотни раз на фоне ажиотажа.