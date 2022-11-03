Что хранила Екатерина I в холмогорских ларцах

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Уже четыреста с лишним лет в селе Холмогоры делают шкатулки, трубки и гребни из моржовой, слоновой и мамонтовой кости. Первое упоминание о местных резчиках относится к XVII веку, когда «гребенные мастера» братья Шешенины отправились работать косторезами в Оружейную палату в Москву, сообщается на сайте промыслы.рф.

Этот десант стал лучшей рекламой для косторезов с далекого Севера. Элегантные браслеты, миниатюрные секретеры и даже костяные портреты стали пользоваться огромным спросом не только в Архангельской губернии, откуда и пошел промысел, но и по всей России.

Моду на такие предметы задавали и русские цари. Известно, что императрица Екатерина I хранила свои личные вещи в двух холмогорских ларцах. У холмогорских резчиков не раз покупали шахматы для будущего императора Павла I. А в 1798 году резчики подарили ему с супругой Марией Федоровной парные кубки, которые теперь хранятся в Эрмитаже.

С ростом спроса на изделия ассортимент стал расширяться. С XIX века мастера начали вырезать скульптурные композиции, изображающие батальные и бытовые сцены, а в советские годы — в духе соцреализма.

С развитием промышленности, когда рынок наводнили фабричные вещи, косторезная резьба оказалась на грани забвения. Но мастерам удалось вернуть былую славу после успеха на выставке в Париже в 1937 году. С тех пор холмогорская резьба стала одной из визитных карточек СССР.