Первую печатную Конституцию США продадут на аукционе

Ее приняли в Филадельфии 17 сентября 1787 года. Это официальное издание Конституции, признанное экспертами подлинным. Всего известно о 13-ти экземплярах. Только два из них находятся у частных коллекционеров. Остальные принадлежат правительству и организациям. Торги состоятся в середине декабря. Cтартовая цена лота – 30 миллионов долларов.