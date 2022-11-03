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1 час назад

Первую печатную Конституцию США продадут на аукционе

Мир24

В США на аукционе «Сотбис» (Sotheby's) продадут первую печатную Конституцию США, сообщает «МИР 24».

Первую печатную Конституцию США продадут на аукционе
Фото: Мир24Мир24

Ее приняли в Филадельфии 17 сентября 1787 года. Это официальное издание Конституции, признанное экспертами подлинным. Всего известно о 13-ти экземплярах. Только два из них находятся у частных коллекционеров. Остальные принадлежат правительству и организациям. Торги состоятся в середине декабря. Cтартовая цена лота – 30 миллионов долларов.

Другой экземпляр Конституции США продали в прошлом ноябре. За него тогда отдали больше 43 миллионов долларов.

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