McDonald’s представил кресло с подставкой для бургеров

Американская сеть ресторанов McDonald’s представила кресло с подставкой для бургеров. Об этом сообщает портал PC Gamer. Презентацию приурочили к выпуску нового бургера McCrispy.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Внешне предмет похож на классическое игровое кресло с подушками для поясницы и шеи. Сидение сделали в желто-черных оттенках с логотипом буквы "М".

Кресло создали из отделки с хорошей устойчивостью к жирным пятнам. Предмет мебели оснастили емкостью для подогрева, которая будет сохранять тепло фастфуда. Помимо этого, на подлокотниках установили держатели для картошки фри, соусов, напитков и салфеток.