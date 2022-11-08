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6 минут назад

McDonald’s представил кресло с подставкой для бургеров

Москва24

Американская сеть ресторанов McDonald’s представила кресло с подставкой для бургеров. Об этом сообщает портал PC Gamer. Презентацию приурочили к выпуску нового бургера McCrispy.

McDonald’s представил кресло с подставкой для бургеров
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Внешне предмет похож на классическое игровое кресло с подушками для поясницы и шеи. Сидение сделали в желто-черных оттенках с логотипом буквы "М".

Кресло создали из отделки с хорошей устойчивостью к жирным пятнам. Предмет мебели оснастили емкостью для подогрева, которая будет сохранять тепло фастфуда. Помимо этого, на подлокотниках установили держатели для картошки фри, соусов, напитков и салфеток.

Официально купить подобное кресло нельзя, так как оно является призом для победителей конкурса от McDonald's, который организовали на территории Соединенных Штатов.

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