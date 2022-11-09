Уникальный розовый бриллиант продали на аукционе за $28,5 млн

Розовую «Удачу» пустили с молотка – так называется уникальный бриллиант, который продали на аукционе в Женеве за $28,5 млн, передает «МИР 24». Драгоценность приобрел анонимный покупатель из Гонконга. Камень в 18,18 карата означает «благополучие и процветание» в Азии, где число «восемнадцать» считается счастливым.