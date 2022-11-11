Заговор и любовное письмо: рассматриваем берестяные грамоты

Уникальные экспонаты привезли из Новгородского государственного объединенного музея-заповедника. Среди них записи мальчика Онфима, долговой список, записка о сватовстве, письмо об отправке вина, любовное послание, датируемое концом XI — началом XII века, заговор от болезней и записка с древнейшим упоминанием о Москве.

«Берестяные грамоты — яркое свидетельство широкого распространения грамотности среди всех слоев новгородского населения. В отличие от традиционных письменных источников берестяные грамоты освещают практически все сферы повседневной жизни средневекового города, то, что не попадало на страницы летописей, актов и других официальных документов. Многие грамоты — это не письма или документы, а записки личного характера, своего рода записная книжка древнего новгородца», — говорит историк, археолог и куратор проекта Евгений Авдеенко .

Советские археологи впервые обнаружили древнерусские грамоты в 1951 году в Великом Новгороде. Всего в этих краях найдено более 1150 грамот. Кроме того, берестяные письма были обнаружены еще в 11 русских городах, в том числе в Москве. Древнейшая запись на бересте датируется первой половиной XI века, самая поздняя — второй половиной XV века. По оценке некоторых ученых, в культурном слое Новгорода хранится не менее 20 тысяч берестяных грамот, которые исследователям еще предстоит обнаружить.