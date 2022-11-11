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55 минут назад

О чем свистит петровская игрушка

Парламентская газета

Точная дата зарождения промысла неизвестна. Предположительно это произошло на рубеже XIX-XX веков. Однако эксперты уверены: петровская игрушка гораздо старше. А чтобы установить ее точный возраст, нужно провести раскопки на месте, где впервые и начали делать такие свистульки, — в деревне Петровское бывшей Андреевской волости Буйского уезда Костромской губернии.

О чем свистит петровская игрушка
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Как и многие глиняные игрушки, петровские свистульки зародились из гончарного промысла. Издревле в Петровском на ручных кругах путем налепа (сочетание лепки и аппликации. — Прим. ред.) делали кринки, кашники, мясницы, кружки и другую глиняную посуду. А из остатков производства лепили игрушки для детей.

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Самые популярные образы петровской игрушки — кормилица с детьми, мужик с балалайкой, птица в кокошнике и другие. Игрушки имеют три точки опоры: две ноги или лапы (нижняя часть туловища одинаковая для всех поделок, а сам образ определяет голова) и свисток, сообщается на сайте Ассоциации «Народные художественные промыслы России».

В былые времена игрушку использовали в качестве музыкального инструмента. Звуки свистульки сопровождали земледельческие обряды: встреча весны и солнца, праздники урожая, проводы зимы и другие. Для этого в игрушке по бокам делали от двух до шести отверстий, по очереди зажимая которые, можно было наигрывать музыку.

В основе орнамента петровской игрушки лежит древнеязыческая символика: солнце, родовое дерево, дождь, встающие хлеба, вспаханное и засеянное поле, цветок плодородия. Что в том числе отсылает к почтенному возрасту игрушки, говорят эксперты.

Еще один показатель времени — способ нанесения таких узоров путем рельефной декоративной отделки — вдавливанием-тиснением. Такой способ археологи называют «ямочный». Он существует тысячелетия и сегодня уже не находит широкого применения, но в петровской игрушке сохранился до наших дней.

Петровскую игрушку называют еще сусанинской — по нынешнему имени района, в котором находится деревня Петровское, а также ивановской — по фамилии мастера Иванова, которому игрушка обязана своим возрождением.

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