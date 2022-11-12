Выяснилось, какие книги россияне перечитывают чаще всего. Вы точно их знаете

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и цикл книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере оказались лидерами по перечитыванию среди россиян. Из отечественных книг на верхних позициях оказались «Евгений Онегин» Александра Пушкина и серия романов Бориса Акунина об Эрасте Фандорине. Среди иностранных самыми популярными для перечитывания оказались книги о Шерлоке Холмсе Конана Дойля и роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остин.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

84% опрошенных компанией «Литрес» россиян перечитывают книги. Большинство ценит в них атмосферу.

«Из отечественных литературных произведений респонденты чаще всего возвращаются к роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" (40%). На второй позиции — "Евгений Онегин" Александра Пушкина (16%). Третья строчка — у серии исторических детективов о приключениях Эраста Фандорина Бориса Акунина (15%)», — сообщила компания.

94% опрошенных любят пересматривать фильмы и сериалы. Почти половина из них делали это более пяти раз.

Среди отечественных фильмов лидерами по повторным просмотрам стали советские комедии:

«Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая — 57%,

«Операция Ы и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая — 48%.

Среди иностранных фильмов в первую тройку вошли:

экранизации книг о Гарри Поттере — 53,5%,

«Пираты Карибского моря» — 43%,

«Один дома» — 42,5%.