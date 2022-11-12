Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+18° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Выяснилось, какие книги россияне перечитывают чаще всего. Вы точно их знаете

Секрет Фирмыиещё 1

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и цикл книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере оказались лидерами по перечитыванию среди россиян. Из отечественных книг на верхних позициях оказались «Евгений Онегин» Александра Пушкина и серия романов Бориса Акунина об Эрасте Фандорине. Среди иностранных самыми популярными для перечитывания оказались книги о Шерлоке Холмсе Конана Дойля и роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остин.

Выяснилось, какие книги россияне перечитывают чаще всего. Вы точно их знаете
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

84% опрошенных компанией «Литрес» россиян перечитывают книги. Большинство ценит в них атмосферу.

«Из отечественных литературных произведений респонденты чаще всего возвращаются к роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" (40%). На второй позиции — "Евгений Онегин" Александра Пушкина (16%). Третья строчка — у серии исторических детективов о приключениях Эраста Фандорина Бориса Акунина (15%)», — сообщила компания.

94% опрошенных любят пересматривать фильмы и сериалы. Почти половина из них делали это более пяти раз.

Среди отечественных фильмов лидерами по повторным просмотрам стали советские комедии:

«Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая — 57%,

«Служебный роман» Эльдара Рязанова — 51%,

«Операция Ы и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая — 48%.

Среди иностранных фильмов в первую тройку вошли:

экранизации книг о Гарри Поттере — 53,5%,

«Пираты Карибского моря» — 43%,

«Один дома» — 42,5%.

Ранее предприниматель Илон Маск рассказал, какие же книги помогли ему разбогатеть. В списке 9 произведений.

Вещи,Евгений Онегин,Илон Маск,Артур,Борис Акунин,Леонид Гайдай,Михаил Булгаков,Эльдар Рязанов,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители