Картину Ван Гога продали за рекордную сумму в $117 млн

Картину знаменитого голландского художника Винсента Виллема Ван Гога выставили на аукционе Christie's в Нью-Йорке. Полотно удалось продать за баснословные деньги. Об этом пишет издание The Art Newspaper.

Фото: Винсент Ван Гог. Фруктовый сад в цвету в обрамлении кипарисов Винсент Ван Гог. Фруктовый сад в цвету в обрамлении кипарисов

Покупатель предложил 117 миллионов долларов за полотно «Фруктовый сад в цвету в обрамлении кипарисов» из коллекции соучредителя корпорации Microsoft Пола Аллена. До этого самой дорогой работой художника на этом же аукционе стала одна из версий «Портрета доктора Гаше». Ее в 1990 году купили за 82,5 миллиона долларов.

В истории торгов самой дорогой была признана частная коллекция Пола Аллена - за все время на аукционе было продано 60 произведений искусства на общую сумму 1,5 миллиарда долларов.