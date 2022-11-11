Картину Ван Гога продали за рекордную сумму в $117 млн

Картину знаменитого голландского художника Винсента Виллема Ван Гога выставили на аукционе Christie's в Нью-Йорке. Полотно удалось продать за баснословные деньги. Об этом пишет издание The Art Newspaper.
Покупатель предложил 117 миллионов долларов за полотно «Фруктовый сад в цвету в обрамлении кипарисов» из коллекции соучредителя корпорации Microsoft Пола Аллена. До этого самой дорогой работой художника на этом же аукционе стала одна из версий «Портрета доктора Гаше». Ее в 1990 году купили за 82,5 миллиона долларов.
В истории торгов самой дорогой была признана частная коллекция Пола Аллена - за все время на аукционе было продано 60 произведений искусства на общую сумму 1,5 миллиарда долларов.
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