Что общего у кроссовок и вафельницы: видео

Казалось бы, что общего может быть у кухонной вафельницы и беговых кроссовок?

Если верить популярной легенде, один из создателей фирмы Nike Билл Бауэрман повсюду искал вдохновение для создания новой подошвы для кроссовок. Такая необходимость была связана с появлением нового уретанового покрытия на беговых дорожках, которое сильно портилось из-за обычных железных шипов на подошве кроссовок. Впоследствии от этого страдали спортсмены, ведь для них важно качество беговой поверхности.

Озарение пришло к Биллу воскресным утром, когда его жена решила приготовить завтрак. Увидев вафли, Бауэрман понял, что нашел решение проблемы. Вскоре после этого он создал подошву с резиновыми выступами, которые своей формой напоминали поверхность вафельницы.