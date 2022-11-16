В Москве выпустили посвященную Иосифу Кобзону почтовую марку

«Это памятник человеку, только необычный — он будет путешествовать по всему миру. И я очень этому рада, я просто счастлива, потому что выпуск марки — знак огромного уважения к таланту и труду выдающегося артиста. Эта «свеча памяти» будет зажигаться гораздо чаще, чем любая другая», — заявила журналистам сестра Кобзона, музыковед и музыкант Гелена Кандель.