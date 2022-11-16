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1 час назад

В Москве выпустили посвященную Иосифу Кобзону почтовую марку

Мослентаиещё 1

Коллекционную почтовую марку с изображением народного артиста СССР, политического и общественного деятеля Иосифа Кобзона выпустили в Москве. Как сообщает kp.ru, церемония гашения новой марки состоялась в столичном офисе Культурного фонда «Кобзон».

В Москве выпустили посвященную Иосифу Кобзону почтовую марку
Фото: МослентаМослента

«Это памятник человеку, только необычный — он будет путешествовать по всему миру. И я очень этому рада, я просто счастлива, потому что выпуск марки — знак огромного уважения к таланту и труду выдающегося артиста. Эта «свеча памяти» будет зажигаться гораздо чаще, чем любая другая», — заявила журналистам сестра Кобзона, музыковед и музыкант Гелена Кандель.

Стало известно, что коллекционная марка выпущена в серии, посвященной выдающимся россиянам, удостоенным ордена «За заслуги перед Отечеством» трех степеней, полным кавалером которого был артист.

Вещи,Иосиф Кобзон,
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