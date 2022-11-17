В соцсетях высмеяли куртку для собак бренда Moncler за $450

Пользователи соцсетей высмеяли куртку для собак за $450 бренда Moncler, пишет NDTV. По мнению людей, в таком наряде питомец будет похож на автомобильную шину.
Куртка для собак доступна в двух цветах — черном и розовом. В описании товара производитель обратил внимание, что питомцу будет комфортно в такой одежде, изготовленной из блестящего нейлонового лака.
«Ваш драгоценный питомец согреется, а высокий воротник и застежки-кнопки не только обеспечивают плотное прилегание, но и облегчают надевание и снятие костюма», — уверяют дизайнеры.
Правда, пользователи соцсетей высмеяли куртку. По их мнению, она стоит слишком дорого и выглядит нелепо.
«Думаете, я куплю куртку Moncler для собаки, прежде чем я куплю ее себе?» — удивляются другие комментаторы.
Ранее пользователи соцсетей высмеяли Маска фотографией в спальном мешке.