Какие драгоценные камни привлекут в жизнь богатство

Правильно подобрав драгоценности, можно привлечь к себе любовь и богатство. Разбираемся, какие камни перенесут вас в новый мир счастья и успеха.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Ювелирное украшение было способно подчеркнуть сильные стороны женщины, ее достоинства и дополнить образ так, чтобы от него не могли оторвать взгляд», – пишет Marie Claire.

Изумруды считаются одним из самых роскошных драгоценных камней. Отличным украшением станет комплект из серег и кольца, который завораживает ослепительным сиянием.

Еще одно магическое свойство драгоценных камней – умение наполнить жизнь энергией. Именно поэтому королевские особы отдавали предпочтение сине-фиолетовому танзаниту. Начать свое знакомство с камнем можно с кольца с танзанитом в 16 карат.

Рубин считается страстным и пленяющим камнем. Его оттенок доказывает, что он камень любви и огня. Кольцо с рубином или рубеллитом красиво подчеркнет ваши достоинства.

Желтый бриллиант – настоящее сокровище, покорившее сердца женщин. Крупный камень считается символом женской загадочности и исключительности.