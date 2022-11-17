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1 час назад

Какие драгоценные камни привлекут в жизнь богатство

РИА "ФедералПресс"

Правильно подобрав драгоценности, можно привлечь к себе любовь и богатство. Разбираемся, какие камни перенесут вас в новый мир счастья и успеха.

Какие драгоценные камни привлекут в жизнь богатство
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Ювелирное украшение было способно подчеркнуть сильные стороны женщины, ее достоинства и дополнить образ так, чтобы от него не могли оторвать взгляд», – пишет Marie Claire.

Изумруды считаются одним из самых роскошных драгоценных камней. Отличным украшением станет комплект из серег и кольца, который завораживает ослепительным сиянием.

Еще одно магическое свойство драгоценных камней – умение наполнить жизнь энергией. Именно поэтому королевские особы отдавали предпочтение сине-фиолетовому танзаниту. Начать свое знакомство с камнем можно с кольца с танзанитом в 16 карат.

Рубин считается страстным и пленяющим камнем. Его оттенок доказывает, что он камень любви и огня. Кольцо с рубином или рубеллитом красиво подчеркнет ваши достоинства.

Желтый бриллиант – настоящее сокровище, покорившее сердца женщин. Крупный камень считается символом женской загадочности и исключительности.

Ранее «ФедералПресс» писал, сколько стоит самая дорогая тиара королевы Елизаветы II.

Вещи,Елизавета II,
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