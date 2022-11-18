Как правильно выбрать «ватрушку» для катаний

Одним из самых популярных зимних развлечений является катание на тюбингах. Эксперт направления «Дача» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина рассказала, как правильно выбрать «ватрушку».

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«Ватрушки» различаются по нескольким признакам. В частности, наличием или отсутствием камеры. Камерная имеет отдельную надувную камеру. Сверху ее защищает плотный чехол. А вот бескамерная «ватрушка» – это, по сути, надувной баллон из ПВХ. Так как защитного чехла нет, то ее довольно легко проткнуть», – пояснила специалист.

По ее словам, если ребенку меньше 4–5 лет, то тюбинг стоит использовать только в качестве санок, для катания по ровной поверхности.

Юлия Мешалкина отметила, что люди часто покупают большие тюбинги, чтобы кататься на них вдвоем с ребенком, но это делать не стоит из соображений безопасности. Дело в том, что на большой скорости будет довольно сложно удержать пассажира на коленях.