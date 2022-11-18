Как правильно выбрать «ватрушку» для катаний

Одним из самых популярных зимних развлечений является катание на тюбингах. Эксперт направления «Дача» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина рассказала, как правильно выбрать «ватрушку».
«Ватрушки» различаются по нескольким признакам. В частности, наличием или отсутствием камеры. Камерная имеет отдельную надувную камеру. Сверху ее защищает плотный чехол. А вот бескамерная «ватрушка» – это, по сути, надувной баллон из ПВХ. Так как защитного чехла нет, то ее довольно легко проткнуть», – пояснила специалист.
По ее словам, если ребенку меньше 4–5 лет, то тюбинг стоит использовать только в качестве санок, для катания по ровной поверхности.
Юлия Мешалкина отметила, что люди часто покупают большие тюбинги, чтобы кататься на них вдвоем с ребенком, но это делать не стоит из соображений безопасности. Дело в том, что на большой скорости будет довольно сложно удержать пассажира на коленях.
Также эксперт посоветовала тщательно выбирать место для катания. Так, на путях не должно быть никаких деревьев, кустарников, камней. На трассе не должно быть трамплинов, так как на них «ватрушка» может лопнуть, пишет «Газета.ру».