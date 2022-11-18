Карандаши из старых газет начали выпускать в Кении

Одна из компаний в Кении решила изготавливать карандаши из старых газет, передает телеканал «МИР 24».
Сотрудники предприятия разрезают газеты на куски необходимой длины, вкладывают туда графитовые стержни и скручивают. Затем заготовки шлифуют наждачкой, вкладывают в трубочки с рисунком и высушивают на солнце.
«Старые газеты мы покупаем у школьников и студентов, а они, в свою очередь, скупают их по городу. Остальные компоненты мы берем у местных фирм, и только графит используем импортный, китайский», – рассказал руководитель предприятия Махамуд Омари.
Для производства карандашей во всем мире ежегодно уничтожается более восьми миллионов деревьев.