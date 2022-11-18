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5 часов назад

Карандаши из старых газет начали выпускать в Кении

Мир24

Одна из компаний в Кении решила изготавливать карандаши из старых газет, передает телеканал «МИР 24».

Карандаши из старых газет начали выпускать в Кении
Фото: unsplashunsplash

Сотрудники предприятия разрезают газеты на куски необходимой длины, вкладывают туда графитовые стержни и скручивают. Затем заготовки шлифуют наждачкой, вкладывают в трубочки с рисунком и высушивают на солнце.

«Старые газеты мы покупаем у школьников и студентов, а они, в свою очередь, скупают их по городу. Остальные компоненты мы берем у местных фирм, и только графит используем импортный, китайский», – рассказал руководитель предприятия Махамуд Омари.

Для производства карандашей во всем мире ежегодно уничтожается более восьми миллионов деревьев.

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