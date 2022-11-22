«Смертельные» медальоны: почему их ненавидели фронтовики

Опознавательный медальон военнослужащего, чаще называвшийся смертным медальоном или просто «смертником», был введен в Красной армии приказом Реввоенсовета в 1925 году и предназначался для хранения всех необходимых сведений о бойце для идентификации его личности в случае ранения или смерти. Однако для поисковых групп, ведущих раскопки на местах сражений Великой Отечественной войны, смертные медальоны – находка нечастая. И на то есть свои причины.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Что представлял собой смертный медальон

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Изначально солдатский смертный медальон в РККА был введен по аналогии с «ладанкой», недолго просуществовавшей в 1917 году в царской армии до революции, и представлял собой подвесную прямоугольную коробочку из оцинкованной жести размером 50×33×4 мм, в которую вкладывался пергаментный листок с полным именем, адресом, воинским званием, группой крови и другими необходимыми личными данными, за исключением наименования воинской части, указывать которую в медальоне было запрещено. Затем во время Великой Отечественной войны «ладанка» была заменена на закручивающийся текстолитовый, эбонитовый, а иногда пластмассовый цилиндрический пенал, в который листок с персональными данными вкладывался в двух экземплярах. В случае гибели военнослужащего один экземпляр передавался в канцелярию, а второй оставался с телом погибшего и после похорон отправлялся его семье.

Почему смертный медальон вышел из употребления

На практике такой способ хранения личной информации, как ношение опознавательного медальона, во многом себя не оправдал. За отсутствием пергамента солдаты часто оставляли свои данные на обычной бумаге или на клочке газеты, да и сам медальон был недостаточно герметичен и не жаростоек, так что вкладыш быстро приходил в негодность. Кроме того, солдаты считали ношение смертного медальона очень плохой приметой и либо сами выбрасывали его, либо использовали не по назначению: приспосабливали пенал для хранения иголок и других мелких бытовых предметов, переделывали в мундштук и т.п. А в ноябре 1942 года опознавательный медальон и вовсе официально упразднили, заменив его красноармейской книжкой, после чего его ношение могло инициироваться военнослужащими исключительно по собственному желанию.

Самодельные аналоги смертного медальона