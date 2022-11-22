Найдено средневековое кольцо стоимостью 2,8 миллиона рублей

69-летний житель Великобритании Дэвид Борд нашел обручальное кольцо эпохи Средневековья стоимостью около 40 тысяч фунтов стерлингов (2,8 миллиона рублей). Об этом сообщает CNN.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Британец обнаружил старинное кольцо в английской деревне Торнкомб, графство Дорсет, в феврале 2020 года. Когда металлоискатель Борда пропищал, он увидел на земле предмет, похожий на обертку от конфеты. Вскоре мужчина понял, что это кольцо, но решил, что оно металлическое.

«Когда я вернулся домой и очистил его от грязи, то понял, что все гораздо лучше, чем я думал», — рассказывает он.

Борд обратился к экспертам аукционного дома Noonans. Оценщики сообщили, что кольцо датируется XIV веком и находится в идеальном состоянии. Украшение инкрустировано бриллиантом и состоит из двух переплетенных лент из золота, символизирующих супружеский союз. Внутри кольца выгравирована надпись на старофранцузском языке, которая гласит: «Я храню тебе верность, храни и ты мне». Предполагается, что кольцо принадлежало баронессе Джоан Брук: муж подарил украшение ей на свадьбу в 1388 году.

Кольцо будет выставлено на аукцион 29 ноября. Цена лота составит от 30 до 40 тысяч фунтов стерлингов (от 2,1 до 2,8 миллиона рублей).