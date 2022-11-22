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5 часов назад

В Болгарии для одиноких женщин создали мягкого и уютного заменителя мужчин

Eva.ru

Новое изобретение предприимчивых женщин потрясло мир. В Болгарии был создан заменитель мужчин.

В Болгарии для одиноких женщин создали мягкого и уютного заменителя мужчин
Фото: Eva.ruEva.ru

Мир еще не до конца пришел в себя после свадьбы бразильянки с тряпичной куклой, от которой она чуть позжа родила тряпичного ребенка, а потом заподозрила супруга в измене. К сожалению, не уточняется с кем именно — с тряпичной куклой или человеком из плоти и крови. И вот, в Болгарии маркетологи пошли еще дальше и создали для таких же одиноких женщин специального заменителя мужчины. Тряпичный шедевр имеет фигуру мускулистого мужика с головой очаровательного плюшевого мишки, соответствующей размерам головы человека.

Eva.ru

Тело мужезаменителя, кстати, тоже отвечает пропорциям мужской фигуры с ростом 174 сантиметра. Созданием игрушки для взрослых дамы обязаны Тони Берданковой, которая убеждена — наличие такого медведя в постели отвлечет одинокую женщину от горьких мыслей и придаст ей уверенности. К тому же Loving Bear Puffy не храпит, не тянет на себя одеяло, не возмущается и терпеливо выслушивает свою хозяйку/подругу/соседку. Игрушку можно переодевать используя мужскую одежду и она с легкостью садится как на диван, так и за стол. Стоит этот мужезаменитель примерно $160, что вполне доступно для многих желающих его приобрести.

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