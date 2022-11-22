В Болгарии для одиноких женщин создали мягкого и уютного заменителя мужчин

Мир еще не до конца пришел в себя после свадьбы бразильянки с тряпичной куклой, от которой она чуть позжа родила тряпичного ребенка, а потом заподозрила супруга в измене. К сожалению, не уточняется с кем именно — с тряпичной куклой или человеком из плоти и крови. И вот, в Болгарии маркетологи пошли еще дальше и создали для таких же одиноких женщин специального заменителя мужчины. Тряпичный шедевр имеет фигуру мускулистого мужика с головой очаровательного плюшевого мишки, соответствующей размерам головы человека.