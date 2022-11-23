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3 часа назад

Сандалии, которые носил Стив Джобс, были проданы на аукционе за $218 тысяч

Газета.Ru

Сандалии, которые носил основатель компании Apple Стив Джобс, были проданы на аукционе за $218 тысяч, пишет Huffpost.

Сандалии, которые носил Стив Джобс, были проданы за $218 тысяч
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Cообщается, что речь идет об обуви марки Birkenstock, выпущенной в 1970-х годах. В описании к товару указано, что стелька внутри сандалий сохранила отпечаток стопы Стива Джобса, который сформировался после длительного ношения. Ожидалось, что лот будет продан за $60 тысяч, но в ходе горячих торгов цена поднялась до $218 тысяч. Имя покупателя не сообщается.

Стив Джобс и Стив Возняк основали Apple в 1976 году в доме родителей Джобса в Лос-Альтосе, Калифорния. В 2013 году Историческая комиссия Лос-Альтоса назвала это здание исторической достопримечательностью.

Джобс умер в 2011 году от осложнений рака поджелудочной железы.

Ранее покупатель приобрел на аукционе бутылку пива XIX века за $503 тысячи.

Вещи,Стив Возняк,Стив Джобс,Apple,
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