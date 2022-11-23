Сандалии, которые носил Стив Джобс, были проданы за $218 тысяч

Cообщается, что речь идет об обуви марки Birkenstock, выпущенной в 1970-х годах. В описании к товару указано, что стелька внутри сандалий сохранила отпечаток стопы Стива Джобса, который сформировался после длительного ношения. Ожидалось, что лот будет продан за $60 тысяч, но в ходе горячих торгов цена поднялась до $218 тысяч. Имя покупателя не сообщается.