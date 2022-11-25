Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
3 часа назад

Тайник с кораллами и жертвенным ягуаром нашли у подножия храма ацтеков

Мир24

Мексиканские археологи обнаружили у подножия храма в Мехико спрятанные сокровища ацтеков. «Клад» включал в себя сотни морских звезд и коралловых ветвей, а также принесенного в жертву ягуара, сообщает The Daily Mail.

Клад нашли у подножия храма ацтеков
Фото: Мир24Мир24

Артефакты были спрятаны около 520 лет назад. Ученые предположили, что у подножия храма также может находиться давно потерянное захоронение ацтекского императора.

Видео дня

Исследования проводились на месте храма Темпло Майор в столице ацтеков Теночтитлане. Считается, что он был построен примерно около 1325 года нашей эры. Храм просуществовал несколько столетий и был разрушен во время испанского завоевания в 1521 году. Впоследствии его камни использовали для возведения католического кафедрального собора Метрополитен.

Через несколько десятилетий после завоевания европейские хронисты подробно описали погребальные обряды трех ацтекских королей, правивших с 1469 по 1502 годы. Согласно этим свидетельствам, кремированные останки правителей вместе с дарами и жертвами клали на круглую платформу у ступеней храма или рядом с ней.

За все время раскопок в Темпло Майор археологи не нашли ни одного императорского захоронения. Но сейчас, возможно, им это удастся.

Найденные ими ценности были помещены в каменные ящики. В середине одного из них, который пока не открыли, находится небольшая выпуклость. Исследователи полагают, что там могут находится кремированные останки императора Ауисотля (1440-1502). Он расширил владения ацтекской империи до территорий современной Гватемалы и побережья Мексиканского залива и завоевал множество богатств, благодаря чему его правление запомнилось как Золотой век. По преданию, погиб правитель во время сильного наводнения в Теночтитлане.

Археологи успели раскрыть лишь десятую часть тайника под храмом. Помимо 165 некогда ярко-красных морских звезд и 180 целых ветвей кораллов, они обнаружили кремневые ножи и благовония, а также останки принесенных в жертву детей. На проведение полных раскопок и поиски тела императора, по словам специалистов, потребуется не меньше года.

Ранее сообщалось, что у подножия вулкана в Мексике нашли заброшенный город ацтеков. Его датировали 1000-1200 годами нашей эры.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители