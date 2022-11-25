Клад нашли у подножия храма ацтеков

Мексиканские археологи обнаружили у подножия храма в Мехико спрятанные сокровища ацтеков. «Клад» включал в себя сотни морских звезд и коралловых ветвей, а также принесенного в жертву ягуара, сообщает The Daily Mail.

Фото: Мир24 Мир24

Артефакты были спрятаны около 520 лет назад. Ученые предположили, что у подножия храма также может находиться давно потерянное захоронение ацтекского императора.

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Исследования проводились на месте храма Темпло Майор в столице ацтеков Теночтитлане. Считается, что он был построен примерно около 1325 года нашей эры. Храм просуществовал несколько столетий и был разрушен во время испанского завоевания в 1521 году. Впоследствии его камни использовали для возведения католического кафедрального собора Метрополитен.

Через несколько десятилетий после завоевания европейские хронисты подробно описали погребальные обряды трех ацтекских королей, правивших с 1469 по 1502 годы. Согласно этим свидетельствам, кремированные останки правителей вместе с дарами и жертвами клали на круглую платформу у ступеней храма или рядом с ней.

За все время раскопок в Темпло Майор археологи не нашли ни одного императорского захоронения. Но сейчас, возможно, им это удастся.

Найденные ими ценности были помещены в каменные ящики. В середине одного из них, который пока не открыли, находится небольшая выпуклость. Исследователи полагают, что там могут находится кремированные останки императора Ауисотля (1440-1502). Он расширил владения ацтекской империи до территорий современной Гватемалы и побережья Мексиканского залива и завоевал множество богатств, благодаря чему его правление запомнилось как Золотой век. По преданию, погиб правитель во время сильного наводнения в Теночтитлане.

Археологи успели раскрыть лишь десятую часть тайника под храмом. Помимо 165 некогда ярко-красных морских звезд и 180 целых ветвей кораллов, они обнаружили кремневые ножи и благовония, а также останки принесенных в жертву детей. На проведение полных раскопок и поиски тела императора, по словам специалистов, потребуется не меньше года.