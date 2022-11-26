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35 минут назад

Российская блогерша выставила на продажу Maybach за 7,3 миллиона рублей

Lenta.ruиещё 1

Российская блогерша Наталья Давыдова, известная как Тетя Мотя, выставила на продажу свою машину за миллионы рублей. Соответствующее объявление она опубликовала на платформе Auto.ru.

Российская блогерша выставила на продажу Maybach за 7,3 миллиона рублей
Фото: Лента.руЛента.ру

Отмечается, что инфлюэнсерша решила продать выпущенный в 2018 году автомобиль марки Mercedes-Benz Maybach S-Класс 560. Его единственным владельцем является сама Давыдова. Стоимость транспортного средства с пробегом в 80,1 тысячи километров составила 7,3 миллиона рублей.

В то же время блогерша пояснила в своем Telegram-канале, что торг для ее подписчиков уместен. «Кто давно со мной, тот знает, что для меня это не просто машина, а очень особенная вещь: мечтала об этой модели и заработала на нее сама, чем, без скромности, очень горжусь», — заявила она.

В октябре автомобильный эксперт Петр Бакенов назвал стоимость спортивной машины BMW i8 российского исполнителя Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк), которую он ранее выставил на продажу, завышенной в два раза. Известно, что для продажи своего транспортного средства с пробегом всего 20 тысяч километров, который появлялся в музыкальном клипе Cadillac, музыкант установил цену в размере 10 миллионов рублей. Однако, по словам специалиста, автомобиль певца не может претендовать на подобную сумму.

Вещи,Алексей Узенюк,Наталья Давыдова,
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