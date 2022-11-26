Российская блогерша выставила на продажу Maybach за 7,3 миллиона рублей

Российская блогерша Наталья Давыдова, известная как Тетя Мотя, выставила на продажу свою машину за миллионы рублей. Соответствующее объявление она опубликовала на платформе Auto.ru.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Отмечается, что инфлюэнсерша решила продать выпущенный в 2018 году автомобиль марки Mercedes-Benz Maybach S-Класс 560. Его единственным владельцем является сама Давыдова. Стоимость транспортного средства с пробегом в 80,1 тысячи километров составила 7,3 миллиона рублей.

В то же время блогерша пояснила в своем Telegram-канале, что торг для ее подписчиков уместен. «Кто давно со мной, тот знает, что для меня это не просто машина, а очень особенная вещь: мечтала об этой модели и заработала на нее сама, чем, без скромности, очень горжусь», — заявила она.