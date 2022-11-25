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2 часа назад

Мотоцикл из «Терминатора» выставят на аукцион

Организаторы Heritage Auctions планируют продать реквизит из культовой картины «Терминатор 2: Судный день» за 125 тысяч долларов. Также на торги будет выставлен золотой билет из фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» 1971 года, за этот лот хотят выручить 20 тысяч долларов.

Мотоцикл из «Терминатора» выставят на аукцион
Фото: Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

Как сообщает ТАСС, на аукционе Heritage Auctions, который пройдет в Нью-Йорке 17 декабря, планируется продать около 400 знаковых предметов из американских фильмов.

По мнению вице-президента Heritage Auctions, эти торги станут очень важным событием. Ведь они, по мнению Джо Маддалена, пробуждают воспоминания и возвращают волшебство “исторических картин”, которые радовали многих.

В числе предметов, которые выставят на продажу, будут также чаши Грааля из «Индианы Джонса и последнего крестового похода», щит Капитана Америки из фильма «Мстители: финал» и многое другое.

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Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что платье Элизабет Тейлор с "Оскара" выставили на аукцион за $72,5 тысячи.

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