Мотоцикл из «Терминатора» выставят на аукцион

Организаторы Heritage Auctions планируют продать реквизит из культовой картины «Терминатор 2: Судный день» за 125 тысяч долларов. Также на торги будет выставлен золотой билет из фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» 1971 года, за этот лот хотят выручить 20 тысяч долларов.

Фото: Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день» Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

Как сообщает ТАСС, на аукционе Heritage Auctions, который пройдет в Нью-Йорке 17 декабря, планируется продать около 400 знаковых предметов из американских фильмов.

По мнению вице-президента Heritage Auctions, эти торги станут очень важным событием. Ведь они, по мнению Джо Маддалена, пробуждают воспоминания и возвращают волшебство “исторических картин”, которые радовали многих.

В числе предметов, которые выставят на продажу, будут также чаши Грааля из «Индианы Джонса и последнего крестового похода», щит Капитана Америки из фильма «Мстители: финал» и многое другое.