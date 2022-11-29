Полторы тонны слитков нашли на месте древнейшего кораблекрушения

В ходе подводных археологических раскопок на месте кораблекрушения эпохи бронзового века у берегов Турции обнаружены две свинцовые гири и полторы тонны медных слитков, сообщает портал Arkeonews.

Фото: Мир24 Мир24

По информации ученых, груз возрастом 3600 лет был обнаружен в Кумлуке, на месте одного из древнейших кораблекрушений в истории, произошедшего примерно в 1600 году до нашей эры у побережья южной турецкой провинции Анталья. Обломки корабля длиной 14 метров, лежащие на глубине 50 метров, были найдены в 2018 году.

Специалисты установили, что медные слитки, лежащие на корабле, были отлиты на рудниках Кипра в XV-XVI веках до нашей эры, когда медь была весьма ценным товаром.

Как напоминают ученые, в те времена доминирующей державой в регионе был Египет, и, по предположению археологов, медные слитки могли служить данью, которую платили египтянам другие государства, такие как Кипр.

Обнаруженное судно может оказаться древнейшим известным науке торговым кораблем, перевозившим промышленный груз. Причиной кораблекрушения, как предполагается, мог стать мощный шторм.