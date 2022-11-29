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34 минуты назад

Портрет Елизаветы II работы Уорхола продали за рекордную сумму

Вечерняя Москваиещё 1

Портрет ушедшей из жизни королевы Великобритании Елизаветы II работы Энди Уорхола был продан за 855,6 тысячи долларов, что стало абсолютным рекордом для печатных работ художника. Об этом сообщает Artnews.

Портрет Елизаветы II работы Уорхола продали за рекордную сумму
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Картина ушла с молотка на аукционе Heffel в Торонто. Предпродажная оценка стоимости лота составила 373 тысячи долларов.

Портрет британской королевы, выполненный в 1985 году, был создан в технике фотографической шелкографии. В основу лег снимок Елизаветы II, который сделан в 1977 году фотографом Питером Грюжоном. Один и тот же кадр находился на четырех отпечатках. Уорхол нанес на свое произведение алмазную пыль.

Вещи,Елизавета II,Энди Уорхол,
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