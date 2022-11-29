Портрет Елизаветы II работы Уорхола продали за рекордную сумму

Портрет ушедшей из жизни королевы Великобритании Елизаветы II работы Энди Уорхола был продан за 855,6 тысячи долларов, что стало абсолютным рекордом для печатных работ художника. Об этом сообщает Artnews.

Портрет британской королевы, выполненный в 1985 году, был создан в технике фотографической шелкографии. В основу лег снимок Елизаветы II, который сделан в 1977 году фотографом Питером Грюжоном. Один и тот же кадр находился на четырех отпечатках. Уорхол нанес на свое произведение алмазную пыль.