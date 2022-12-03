На полях книги 8 века нашли женские каракули

Исследователи, изучающие рукопись Нового Завета в Бодлианской библиотеке Оксфорда, обнаружили на полях книги “средневековые каракули”, которые, по их мнению, сделала женщина по имени Эадбург.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Цифровые методы обработки изображений позволили исследователям увидеть и интерпретировать надписи и каракули, сделанные на полях, которые были практически невидимы невооруженным глазом. Пометки были сделаны на книге под названием MS. Selden Supra 30, копии Деяний апостолов.

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Согласно блогу Бодлианской библиотеки, читатели и владельцы рукописей иногда писали свои имена в книгах. Включение имени Эадбург может означать, что она владела книгой или читала ее – возможно, и то, и другое.

В блоге отмечается, что имя Эадбург встречается 15 раз. В нескольких случаях ее имя предваряется маленьким крестом.

Помимо имен, команда специалистов по визуализации также обнаружила цифры, нацарапанные на нижних полях нескольких страниц. На одной странице изображены две фигуры с глазами, носом и ртом. У одной есть волосы, а у другой - руки и кисти с пальцами.