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3 часа назад

Времена меняются, привычки остаются: на полях книги 8 века нашли женские каракули

Ferra.ru

Исследователи, изучающие рукопись Нового Завета в Бодлианской библиотеке Оксфорда, обнаружили на полях книги “средневековые каракули”, которые, по их мнению, сделала женщина по имени Эадбург.

На полях книги 8 века нашли женские каракули
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Цифровые методы обработки изображений позволили исследователям увидеть и интерпретировать надписи и каракули, сделанные на полях, которые были практически невидимы невооруженным глазом. Пометки были сделаны на книге под названием MS. Selden Supra 30, копии Деяний апостолов.

Ferra.ru

Согласно блогу Бодлианской библиотеки, читатели и владельцы рукописей иногда писали свои имена в книгах. Включение имени Эадбург может означать, что она владела книгой или читала ее – возможно, и то, и другое.

В блоге отмечается, что имя Эадбург встречается 15 раз. В нескольких случаях ее имя предваряется маленьким крестом.

Помимо имен, команда специалистов по визуализации также обнаружила цифры, нацарапанные на нижних полях нескольких страниц. На одной странице изображены две фигуры с глазами, носом и ртом. У одной есть волосы, а у другой - руки и кисти с пальцами.

Кем именно была Эадбург, неясно. Исследователи отмечают, что девять женщин по имени Эадбург жили в Англии между VII и X веками. Одна из этих Эадбургов была аббатисой в Кенте, жившей в 8 веке. Учитывая ее доступ к рукописям, она может быть той самой, которая сделала эти каракули.

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