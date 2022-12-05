Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год

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Самым желанным подарком на Новый год для россиян стали деньги, сообщили «Известия» со ссылкой на опрос сервиса «Яндекс Маркет». О них упомянули 42 процента респондентов.

28 процентов сообщили, что хотели бы получить на праздник различные электронные девайсы. Третьим по популярности подарком респонденты назвали косметику и парфюмерию (12 процентов). В топ-5 вошли кондитерские изделия и алкоголь (11), а также одежда и украшения (10).

При этом россияне чаще всего планируют дарить на Новый год конфеты и алкоголь. Об этом сообщили 29 процентов опрошенных. 24 процента собираются презентовать близким косметику и парфюмерию, 21 процент — детские игрушки, 15 процентов — одежду и аксессуары.