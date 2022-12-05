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3 часа назад

Названы самые желанные для россиян подарки на Новый год

Мослентаиещё 2

Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Самым желанным подарком на Новый год для россиян стали деньги, сообщили «Известия» со ссылкой на опрос сервиса «Яндекс Маркет». О них упомянули 42 процента респондентов.

28 процентов сообщили, что хотели бы получить на праздник различные электронные девайсы. Третьим по популярности подарком респонденты назвали косметику и парфюмерию (12 процентов). В топ-5 вошли кондитерские изделия и алкоголь (11), а также одежда и украшения (10).

При этом россияне чаще всего планируют дарить на Новый год конфеты и алкоголь. Об этом сообщили 29 процентов опрошенных. 24 процента собираются презентовать близким косметику и парфюмерию, 21 процент — детские игрушки, 15 процентов — одежду и аксессуары.

Ранее стало известно, что москвичи начали массово скупать товары к Новому году. Наиболее популярными товарами в этом году стали подвесные елочные украшения, новогодние шары, светодиодные звезды, камины, фонари и фигурки, свечи, украшение «дождик», еловые венки, искусственные ели, серпантин, а также деревянные фигурки с подсветкой.

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