Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год

Россияне назвали деньги самым ожидаемым подарком на Новый год. Такой выбор сделали 42 процента респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Яндекс.Маркет».
При этом 28 процентов россиян хотят получить на Новый год электронику, 12 процентов респондентов предпочли бы косметику в качестве подарка. Также граждане голосовали за такие варианты, как кондитерские изделия и одежда.
Своим близким участники опроса хотели бы подарить конфеты и алкоголь (29 процентов), косметику и парфюмерию (24 процента) и детские игрушки (21 процентов).
При этом 30 процентов россиян планируют платить на подарки не более пяти тысяч рублей, передает газета «Известия».