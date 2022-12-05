Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год

Россияне назвали деньги самым ожидаемым подарком на Новый год. Такой выбор сделали 42 процента респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Яндекс.Маркет».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

При этом 28 процентов россиян хотят получить на Новый год электронику, 12 процентов респондентов предпочли бы косметику в качестве подарка. Также граждане голосовали за такие варианты, как кондитерские изделия и одежда.

Своим близким участники опроса хотели бы подарить конфеты и алкоголь (29 процентов), косметику и парфюмерию (24 процента) и детские игрушки (21 процентов).