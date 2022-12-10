Почему у крышечек от стеклянных бутылок всегда 21 зубец

Первая бутылочная крышка была запатентована 2 февраля 1892 года и в оригинале не ней было 24 зубца, которые обрамляли крышечку с внутренней вкладкой из бумаги или пробки. Но с течением времени бутылочные крышки лишились трех зубцов, в нынешнем варианте зубчиков у бутылочной крышечки 21. Почему же так произошло, читайте в материале «Рамблера».
Поначалу при производстве крышек для бутылок использовали пресс с педальным приводом, поэтому проблем с их изготовлением не возникало. Неприятности стали появляться, когда на смену таким станками пришли автоматические механизмы. Крышечки начали загружать в специальные круглые трубки целыми партиями и некоторые из них при этом сминались.
Пытаясь решить проблему, производители заметили, что такой казус происходит лишь в том случае, если на крышечках именно 24 зубчика. Их «коллеги», имеющие 23 зубца оставались при загрузке целыми. А затем выяснилось, что такой особенностью обладают крышечки, у которых количество зубчиков было нечетным.
Герметичные свойства бутылочных крышечек, имеющих 23 зубца ничем не отличались от тех, что обладали 21 зубчиком. Поэтому при производстве решили остановиться на меньшем количестве зубцов. Так у крышечек для бутылок появился ровно 21 зубчик.