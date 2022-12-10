Почему у крышечек от стеклянных бутылок всегда 21 зубец

Первая бутылочная крышка была запатентована 2 февраля 1892 года и в оригинале не ней было 24 зубца, которые обрамляли крышечку с внутренней вкладкой из бумаги или пробки. Но с течением времени бутылочные крышки лишились трех зубцов, в нынешнем варианте зубчиков у бутылочной крышечки 21. Почему же так произошло, читайте в материале «Рамблера».

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Поначалу при производстве крышек для бутылок использовали пресс с педальным приводом, поэтому проблем с их изготовлением не возникало. Неприятности стали появляться, когда на смену таким станками пришли автоматические механизмы. Крышечки начали загружать в специальные круглые трубки целыми партиями и некоторые из них при этом сминались.

Пытаясь решить проблему, производители заметили, что такой казус происходит лишь в том случае, если на крышечках именно 24 зубчика. Их «коллеги», имеющие 23 зубца оставались при загрузке целыми. А затем выяснилось, что такой особенностью обладают крышечки, у которых количество зубчиков было нечетным.