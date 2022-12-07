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52 минуты назад

В музей в Екатеринбурге вернулся уникальный фолиант

РИА "ФедералПресс"

В Музей истории Екатеринбурга после реставрации вернули уникальную книгу – Елизаветинскую Библию, которой насчитывают почти 300 лет. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

В музей в Екатеринбурге вернулся уникальный фолиант
Фото: unsplashunsplash

«Это раритетное издание известно тем, что работа над созданием обновленного перевода на русский язык Библии началась еще при Петре I. Она продолжилась при Екатерине I и была завершена только к 1751 году, во время правления Елизаветы Петровны», – сообщили в мэрии.

В Музей истории Екатеринбурга книга попала в 1997 году и считается книжным памятником.

«Это один из самых возрастных предметов в нашей коллекции, за исключением археологических предметов и характеризует этапы развития религиозных воззрений российского общества», – заявила заместитель директора, куратор фондов МИЕ Алена Союрова.

Реставрация началась еще в 2015 году. Над восстановлением фолианта работали три реставратора из Екатеринбурга: научный сотрудник лаборатории археографических исследований УрФУ Надежда Щербакова, художник-реставратор, сотрудник «Свердловского областного краеведческого музея» Елена Орлова и реставратор «Билиотеки имени В.Г. Белинского» Максим Малых.

В мэрии Екатеринбурга также отметили, что в РПЦ при богослужении до сих пор используется именно авторизованный текст Елизаветинской Библии.

Вещи,Надежда Щербакова,Елена Орлова,РПЦ,
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