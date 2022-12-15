Ложку, которой ел Сталин, продают за 10 миллионов рублей

То ли ложку, то ли топор, но точно что-то диковинное выставили на продажу в Калужской области. Надпись звучит неразборчиво, но по звукам напоминает о Сталине. Почему так, сейчас объясним.

Фото: Калуга 24 Калуга 24

На популярной доске объявлений Avito появилось интересное предложение, оставить без внимания которое довольно сложно. Звучит оно тоже непросто: «Топор СССР из этой ложкой ей стален».