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1 час назад

Ложку, которой ел Сталин, продают за 10 миллионов рублей

Калуга 24

То ли ложку, то ли топор, но точно что-то диковинное выставили на продажу в Калужской области. Надпись звучит неразборчиво, но по звукам напоминает о Сталине. Почему так, сейчас объясним.

Ложку, которой ел Сталин, продают за 10 миллионов рублей
Фото: Калуга 24Калуга 24

На популярной доске объявлений Avito появилось интересное предложение, оставить без внимания которое довольно сложно. Звучит оно тоже непросто: «Топор СССР из этой ложкой ей стален».

Можно только предположить, что здесь замешан Генералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин. Но что конкретно имел в виду продавец, пожалуй, не догадается никто: в описании есть только твердое и уверенное «торг не уместен», в характеристиках указано - б/у, на фото проставлен №36. А продается этот раритет за 10 000 000 рублей в деревне Козельского района.

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