Как появился бальзам “Звездочка”: видео

Всем известный согревающий бальзам с ментоловым запахом впервые появился в СССР в середине прошлого века. В Советский Союз легендарная мазь попала прямиком из Вьетнама, в период, когда в 1975 году между странами был налажен товарообмен. Блогер Snitkovskii рассказал, с чего началась история бальзама.

Первое упоминание о мази появилось еще в конце XIX века в Китае. Ее изобрели два брата-гербалиста и назвали “Тигриным бальзамом”. Бальзам готовили на основе эфирных масел, имбирного концентрата и ментоловой эссенции.

Перебравшись в Сингапур, братья открыли свое производство, которое позволило начать продавать “Тигриный бальзам” почти во всей Азии. Средство быстро стало популярным во многих странах. Например, во Вьетнаме создали свой аналог под названием “Красная звезда”.

Подробнее о том, как появилась “Звездочка” смотрите в видео.