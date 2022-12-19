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2 часа назад

Открытка от отца Мэрилин Монро продана на аукционе за 31 тысячу долларов

Газета.Ruиещё 1

Поздравительная открытка от отца Мэрилин Монро Чарльза Стэнли Гиффорда была продана на аукционе за $31 тыс. Об этом сообщает People.

Открытка от отца Монро продана на аукционе за $31 тысячу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Одна из самых личных вещей Мэрилин Монро - поздравительная открытка от ее отца Чарльза Стэнли Гиффорда - была продана за рекордную сумму на аукционах Julien's Auctions и TCM Present в минувшие выходные.

В пресс-релизе, выпущенном аукционным домом, говорилось, что эта открытка является единственным известным материальным артефактом, который устанавливает какую-либо связь между Гиффордом и его знаменитой дочерью.

"Продано за 31 250 долларов", — сообщил аукционный дом в Twitter.

В начале этого года с помощью анализа ДНК было доказано, что Чарльз Стэнли Гиффорд был биологическим отцом покойной легенды кинематографа. Сообщается, что об отношениях отца с дочерью будет рассказано в новом документальном фильме "Мэрилин, ее последний секрет".

Вещи,Мэрилин Монро,
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