Открытка от отца Монро продана на аукционе за $31 тысячу

Поздравительная открытка от отца Мэрилин Монро Чарльза Стэнли Гиффорда была продана на аукционе за $31 тыс. Об этом сообщает People.
Одна из самых личных вещей Мэрилин Монро - поздравительная открытка от ее отца Чарльза Стэнли Гиффорда - была продана за рекордную сумму на аукционах Julien's Auctions и TCM Present в минувшие выходные.
В пресс-релизе, выпущенном аукционным домом, говорилось, что эта открытка является единственным известным материальным артефактом, который устанавливает какую-либо связь между Гиффордом и его знаменитой дочерью.
"Продано за 31 250 долларов", — сообщил аукционный дом в Twitter.
В начале этого года с помощью анализа ДНК было доказано, что Чарльз Стэнли Гиффорд был биологическим отцом покойной легенды кинематографа. Сообщается, что об отношениях отца с дочерью будет рассказано в новом документальном фильме "Мэрилин, ее последний секрет".