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1 час назад

Изъятые нацистами "Сборщики оливок" Ван Гога стали предметом судебного спора

Газета.Ru

В суде в Калифорнии (США) рассматривают дело о картине Ван Гога, в рамках которого наследники бежавшей из Мюнхена в 1936 году коллекционерки Хедвиг Штерн судятся с Метрополитен-музеем за полотно Ван Гога «Сборщики оливок». Об этом сообщает mk.ru.

Изъятые нацистами "Сборщики оливок" Ван Гога стали предметом судебного спора
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По мнению наследников, музей должен был вернуть полотно законной владелице, а вместо этого продал его в 1972 году.

Нацистский режим поручил продать коллекцию Штерн в 1938 году, и вырученные средства женщина не получила: деньги попали на заблокированный счет. Картина Ван Гога из коллекции Штерн оказалась у коллекционера Винсента Астора в Нью-Йорке в 1948 году, и Метрополитен выкупил ее в 1956-м.

По мнению адвокатов наследников Штерн, Метрополитен должен был отследить происхождение произведения и не продавать его. Экспертиза показала, что музей осознавал незаконные обстоятельства первоначальной продажи картины, и потому якобы решил избавиться от нее. При жизни Штерн не удалось вернуть свои картины.

Ранее сообщалось, что за картину Ван Гога заплатили рекордные $117 млн.

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